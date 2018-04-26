Ещё
Reng Rover сбил девушку на пешеходном переходе около Зеленого города
Далее:
Читайте также:
Ещё

Reng Rover сбил девушку на пешеходном переходе около Зеленого города 

nn.ru 43 минуты назад
— Наглухо тонированный Reng Rover сбил молодую девушку на пешеходном переходе, у поста ДПС поворот на Зелёный город, девушка пролетала 15 метров. Водитель как не в чем не бывало вышел и снял номера с машины. Все произошло на глазах гаишников, — сообщил в социальной сети очевидец.
Авария произошла в 10.50.
— Пока не ясно, на какой сигнал светофора переходила девушка. Сейчас проводится проверка, — сообщал NN.RU начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Нижегородской области Игорь Михайлушкин. — Светопроницаемость стекол внедорожника действительно менее нормативной.
Водитель внедорожника — парень 1991 года рождения.
Точное место аварии — 432 км автодороги «Москва-Уфа».
Несколько часов ранее на этой же трассе столкнулись две фуры и внедорожник.
nn.ru: последние новости
«Огромная авария»: две фуры и внедорожник столкнулись в Лысковском районе Виновник смертельной аварии на Мызинском мосту был в наркотическом опьянении «Маршрутка «забодала» троллейбус на Свободе». Центр города замер в пробках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Предъявите инвалида или платите»
Будущее Ford Mondeo выглядит мрачным
Казахстан закрыл границу с Россией81
Jeep представил 7-местный Grand Commander
Лишать прав начнут по новой статье
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение