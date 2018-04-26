Reng Rover сбил девушку на пешеходном переходе около Зеленого города

— Наглухо тонированный Reng Rover сбил молодую девушку на пешеходном переходе, у поста ДПС поворот на Зелёный город, девушка пролетала 15 метров. Водитель как не в чем не бывало вышел и снял номера с машины. Все произошло на глазах гаишников, — сообщил в социальной сети очевидец.

Авария произошла в 10.50.

— Пока не ясно, на какой сигнал светофора переходила девушка. Сейчас проводится проверка, — сообщал NN.RU начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Нижегородской области Игорь Михайлушкин . — Светопроницаемость стекол внедорожника действительно менее нормативной.

Водитель внедорожника — парень 1991 года рождения.

Точное место аварии — 432 км автодороги «Москва-Уфа».

Несколько часов ранее на этой же трассе столкнулись две фуры и внедорожник.