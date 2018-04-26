Под Орлом легковушка вылетела в кювет и перевернулась

На трассе Орел — Ефремов 26 апреля произошла авария с одним участником.

Водитель 59 лет не справился с управлением «Ниссан-Альмера» и допустил опрокидывание машины. Это произошло примерно в 14:00 на 78 километре трассы.

«В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения, водителю автомобилю оказана разовая помощь на месте происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.