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Погибла женщина. Страшное ДТП с двумя фурами под Нижним Новгородом
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Погибла женщина. Страшное ДТП с двумя фурами под Нижним Новгородом 

Нижегородская правда 33 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
фото ГУ МЧС по Нижегородской областиПогибла женщина. Страшное ДТП с двумя фурами под Нижним НовгородомСтали известны новые подробности страшной аварии в Арзамасском районе, которая произошла утром 26 апреля.
На трассе М-7 «Волга» столкнулись две фуры Skania и Nissan Qashkai. Как рассказали «Нижегородской правде» в региональном управлении МЧС России, в результате ДТП погибла пассажирка одной из фур. Еще два человека получили ранения. Обстоятельства происшествия уточняются. Судя по фотографиям с места происшествия, одна из фур загорелась.
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