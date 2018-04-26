Погибла женщина. Страшное ДТП с двумя фурами под Нижним Новгородом 

фото ГУ МЧС по Нижегородской областиПогибла женщина. Страшное ДТП с двумя фурами под Нижним НовгородомСтали известны новые подробности страшной аварии в Арзамасском районе, которая произошла утром 26 апреля.
На трассе М-7 «Волга» столкнулись две фуры Skania и Nissan Qashkai. Как рассказали «Нижегородской правде» в региональном управлении МЧС России, в результате ДТП погибла пассажирка одной из фур. Еще два человека получили ранения. Обстоятельства происшествия уточняются. Судя по фотографиям с места происшествия, одна из фур загорелась.