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В России создали трансофрмер из ВАЗ-2110
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В России создали трансофрмер из ВАЗ-2110 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Легковая машина за считанные секунды может превращаться в робота.
В Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлен трансформер, сделанный на базе автомобиля ВАЗ-2110. На кадрах видно, как легковая машина за считанные секунды превращается в робота.
По сообщениям СМИ, автором изобретения является российский каскадер Геннадий Кочерга. Трансформер он назвал «Оптимус Геннадьевич Праймов» в честь бессменного лидера автоботов в мире киноиндустрии.
Также сообщается, что Кочерга намерен собрать, по меньшей мере, еще двух трансформеров из машин производства «АвтоВАЗа».
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