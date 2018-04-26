Легковушка и УАЗ столкнулись на Онежской Флотилии в Петрозаводске

Машины двигались по улице Онежской Флотилии в сторону микрорайона «Ключевая».

Днем, 23 апреля произошло ДТП с участием легкового автомобиля Лифан ( Lifan ) и внедорожника УАЗ (UAZ Patriot). Инцидент произошел на улице Онежской Флотилии, у дома №14, напротив остановки общественного транспорта «Микрорайон». Информация об этом появилась в группе ДТП Петрозаводска и Карелии

Оба автомобиля двигались по улице Онежской Флотилии в сторону микрорайона «Ключевая».

ДТП произошло, когда Лифан начал маневр разворота от правого края проезжей части, из уширения в районе остановки общественного транспорта. В это же время УАЗ двигался в прямом направлении.

От столкновения УАЗ отбросило вправо за пределы проезжей части, после чего произошёл наезд на препятствие — опору уличного освещения и троллейбусной контактной сети.

Транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Видеорегистратор одного из участников ДТП, Вячеслав Ястребов, запечатлел момент ДТП.