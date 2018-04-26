Экс-министр спорта Астраханской области заплатит штраф за злоупотребление полномочиями

АСТРАХАНЬ, 26 апреля. / ТАСС /. Кировский районный суд Астрахани признал виновным бывшего министра физической культуры и спорта Астраханской области Олега Дементьева в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к штрафу в полмиллиона рублей. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры

"Кировским районным судом по совокупности преступлений Дементьеву назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Он признан виновным в совершении четырех преступлений по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», — уточнили в пресс-службе.

Судом установлено, что бывший министр в течение прошлого года выезжал под видом служебных командировок за счет министерства в Москву, Минеральные Воды, Пятигорск и Краснодар по личным нуждам, в том числе в целях отдыха, лечения и проведения досуга. Его действия причинили ущерб бюджету в размере более 160 тыс. рублей.

Дементьев занимал пост министра физической культуры и спорта Астраханской области с августа 2010 года, в сентябре прошлого года его уволили.