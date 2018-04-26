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Экс-министр спорта Астраханской области заплатит штраф за злоупотребление полномочиями
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Экс-министр спорта Астраханской области заплатит штраф за злоупотребление полномочиями 

ТАСС 1 час назад
АСТРАХАНЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани признал виновным бывшего министра физической культуры и спорта Астраханской области Олега Дементьева в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к штрафу в полмиллиона рублей. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Кировским районным судом по совокупности преступлений Дементьеву назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Он признан виновным в совершении четырех преступлений по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», — уточнили в пресс-службе.
Судом установлено, что бывший министр в течение прошлого года выезжал под видом служебных командировок за счет министерства в Москву, Минеральные Воды, Пятигорск и Краснодар по личным нуждам, в том числе в целях отдыха, лечения и проведения досуга. Его действия причинили ущерб бюджету в размере более 160 тыс. рублей.
Дементьев занимал пост министра физической культуры и спорта Астраханской области с августа 2010 года, в сентябре прошлого года его уволили.
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