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Девушки успели сделать селфи на рушащемся мосте и провалились
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Девушки успели сделать селфи на рушащемся мосте и провалились 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Часть железнодорожного моста через реку в бразильском штате Пиауи обрушилась, когда на нем находились люди. Об этом сообщает The Sun.
В результате происшествия пострадали 22-летняя женщина и ее подруги 15 и 16 лет, которые зашли на мост, чтобы сфотографироваться. Через несколько мгновений после селфи часть моста, на которой они стояли, провалилась.
Все трое упали с высоты 10 метров и получили переломы ног. Еще пять человек, которые стояли на мосте во время обрушения, не пострадали.
В марте сообщалось, что туристку, позировавшую для селфи на волнорезе, смыло волной. По словам свидетелей, девушка упала в воду, однако ей удалось выбраться. Она отделалась только синяками и ссадинами.
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