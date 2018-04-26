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Китайцы представили автомобиль с голографической женщиной
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Китайцы представили автомобиль с голографической женщиной 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Премиальный суббренд китайской корпорации Great Wall решился на использование технологий, которые не применяются даже на «топовых» европейцах. В новом концепте марки Wey используется продвинутый ассистент водителя — но не голосовой, а трехмерный.
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