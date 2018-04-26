Автопарк Приволжского ФО на 55% состоит из российских авто

Автопарк Приволжского ФО на 55% состоит из российских авто Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование парка легковых автомобилей в Приволжском ФО. По состоянию на начало 2018 года в парке насчитывается 8 775 416 легковушек, из которых отечественных машин — 54,8%, а иномарок — 45,2%.

Всего в Приволжском ФО зарегистрировано 4 809 485 российских автомобилей, а также 3 965 931 иномарка. С точки зрения емкости парка в Приволжском округе лидируют Татарстан и Башкортостан. В общем объеме доли их автопарков составляют соответственно 14% и 14,7%.

По состоянию на начало текущего года в Приволжском ФО зафиксировано 3 874 725 автомобилей LADA , а также 405 258 машин Renault и 377 611 ед. KIA . Помимо этого, в местном автопарке аналитики насчитали 374 562 легковушки Chevrolet и 304 909 машин Toyota

Примечательно, что наполовину парк легковых автомобилей в Приволжском округе состоит из машин, которые были изготовлены до 2008 года. Таких легковушек насчитывается 4 409 531 ед.