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Автопарк Приволжского ФО на 55% состоит из российских авто
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Автопарк Приволжского ФО на 55% состоит из российских авто 

«Автостат Инфо» 33 минуты назад
Автопарк Приволжского ФО на 55% состоит из российских авто Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование парка легковых автомобилей в Приволжском ФО. По состоянию на начало 2018 года в парке насчитывается 8 775 416 легковушек, из которых отечественных машин — 54,8%, а иномарок — 45,2%.
Всего в Приволжском ФО зарегистрировано 4 809 485 российских автомобилей, а также 3 965 931 иномарка. С точки зрения емкости парка в Приволжском округе лидируют Татарстан и Башкортостан. В общем объеме доли их автопарков составляют соответственно 14% и 14,7%.
По состоянию на начало текущего года в Приволжском ФО зафиксировано 3 874 725 автомобилей LADA, а также 405 258 машин Renault и 377 611 ед. KIA. Помимо этого, в местном автопарке аналитики насчитали 374 562 легковушки Chevrolet и 304 909 машин Toyota.
Примечательно, что наполовину парк легковых автомобилей в Приволжском округе состоит из машин, которые были изготовлены до 2008 года. Таких легковушек насчитывается 4 409 531 ед.
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