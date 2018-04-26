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Водители 13 фур спасли решившего свести счеты с жизнью американца
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Водители 13 фур спасли решившего свести счеты с жизнью американца 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Водители фур в американском Детройте на протяжении более четырех часов не давали местному жителю свести счеты с жизнью, устроив своеобразную подушку из машин под мостом, сообщает KWCH12.
Truckers line up to shorten the fall of a suicidal man if he indeed jumped. #detroit #Truckers ✌ pic.twitter.com/on32mQetrQ
— Jason And Candice (@crazyfarm2015) 25 апреля 2018 г.
Поставить точку в жизненной эпопее мужчина решил ранним утром во вторник на мосту в пригороде автомобильной столицы Соединенных Штатов, но вовремя был замечен прохожими. Уговоры полицейских успеха не возымели, и тогда стражи порядка призвали на помощь водителей грузовиков.
За считанные минуты под мостом выстроились 13 фур — вплотную друг к другу, так, чтобы в любом случае «поймать» прыгуна. Последнему пришлось вернуться к переговорам, завершились которые спустя четыре с лишним часа — мужчина согласился покинуть мост и поговорить с психологами в более располагающей к беседам обстановке.
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