В Молдове отметили годовщину чернобыльской аварии

В Кишиневе отметили 32-ю годовщину чернобыльской аварии, сообщает «МИР 24».

Несколько сотен человек чествовали ныне живущих героев, а также почтили память погибших ликвидаторов. Рота почетного караула, члены правительства и граждане возложили цветы к мемориалу.

«Молодое поколение должно понимать, что вы боролись с атомом, вышедшим из-под контроля. От имени правительства Республики Молдова и от меня лично, хочу почтить память героев, которые ушли из жизни, и тех, кто сегодня среди нас», — заявила вице-премьер по реинтеграции Республики Молдова Кристина Лесник

По официальным данным, в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовали три с половиной тысячи граждан Молдовы, из которых 1003 человека погибли. Сегодня большинство выживших — это люди с инвалидностью I и II группы.

Парламент Республики Молдова сегодня почтил память жертв чернобыльской аварии минутой молчания.

Отметим, что памятные акции прошли 26 апреля в России, Беларуси, Таджикистане и других странах.

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