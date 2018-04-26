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В Молдове отметили годовщину чернобыльской аварии
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В Молдове отметили годовщину чернобыльской аварии 

Мир24 1 час назад
В Кишиневе отметили 32-ю годовщину чернобыльской аварии, сообщает «МИР 24».
Несколько сотен человек чествовали ныне живущих героев, а также почтили память погибших ликвидаторов. Рота почетного караула, члены правительства и граждане возложили цветы к мемориалу.
«Молодое поколение должно понимать, что вы боролись с атомом, вышедшим из-под контроля. От имени правительства Республики Молдова и от меня лично, хочу почтить память героев, которые ушли из жизни, и тех, кто сегодня среди нас», — заявила вице-премьер по реинтеграции Республики Молдова Кристина Лесник.
По официальным данным, в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовали три с половиной тысячи граждан Молдовы, из которых 1003 человека погибли. Сегодня большинство выживших — это люди с инвалидностью I и II группы.
Парламент Республики Молдова сегодня почтил память жертв чернобыльской аварии минутой молчания.
Отметим, что памятные акции прошли 26 апреля в России, Беларуси, Таджикистане и других странах.
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