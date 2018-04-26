Грузовик и две легковушки столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье

Попутное столкновение двух легковых автомобилей с грузовиком произошло на Новорижском шоссе вблизи села Бузланово. Об этом «360» сообщили в пресс‐службе ГИБДД по Московской области.

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Инцидент произошел в 15:40 на 29-м километре автодороги. Столкнулись две легковушки и один грузовик. Обошлось без жертв, но есть один раненный.

Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. Там работают сотрудники ДПС — ГИБДД по МО.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. На кадрах видны последствия сильного столкновения. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее рейсовый автобус сгорел дотла в Балашихе. Водитель выехал со станции в микрорайоне Южный, затем у него вспыхнул моторный отсек. Автобус двигался по Леоновскому шоссе.