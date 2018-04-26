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Грузовик и две легковушки столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье
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Грузовик и две легковушки столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Попутное столкновение двух легковых автомобилей с грузовиком произошло на Новорижском шоссе вблизи села Бузланово. Об этом «360» сообщили в пресс‐службе ГИБДД по Московской области.
Источник фото: соцсети
Инцидент произошел в 15:40 на 29-м километре автодороги. Столкнулись две легковушки и один грузовик. Обошлось без жертв, но есть один раненный.
Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. Там работают сотрудники ДПС  — ГИБДД по МО.
В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. На кадрах видны последствия сильного столкновения. На месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее рейсовый автобус сгорел дотла в Балашихе. Водитель выехал со станции в микрорайоне Южный, затем у него вспыхнул моторный отсек. Автобус двигался по Леоновскому шоссе.
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