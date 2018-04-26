Эксперты: На тысячу петербуржцев приходится больше автомобилей, чем в Москве, но меньше, чем в Карелии

На тысячу жителей России в среднем приходится 293 автомобиля. Таковы данные агентства «Автостат» на 1 января нынешнего года, в 2017-м показатель составлял 288 штук. То есть обеспеченность россиян «железными конями» выросла на 1,7 процента.

Лидируют Карелия (353 автомобиля), Псковская (351), Калужская (351), Московская (350), Калининградская (348), Рязанская (333), Орловская (332), Мурманская (330), Тверская (329) области и Ханты-Мансийский автономный округ (327).

Выше общероссийского уровня обеспеченность автомобилями в 38 регионах. В том числе в обеих столицах: в Санкт-Петербурге — 317, в Москве — 297 штук.

Самый низкий показатель в России — 137 машин на тысячу жителей зафиксирован в Чечне. В Ингушетии и Дагестане он равен 151 и 178 штукам соответственно. Низкой уровень обеспеченности автомобилями также в Тыве (189), Карачаево-Черкессии (199), Бурятии (205), Якутии (211), Кабардино-Балкарии (223), Чувашии (225), Алтае (228), Марий-Эл (228), Ивановской области (236), Калмыкии (236) и Хабаровском крае (237).