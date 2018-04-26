Ещё
Эксперты: На тысячу петербуржцев приходится больше автомобилей, чем в Москве, но меньше, чем в Карелии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты: На тысячу петербуржцев приходится больше автомобилей, чем в Москве, но меньше, чем в Карелии 

Интересант 1 час назад
На тысячу жителей России в среднем приходится 293 автомобиля. Таковы данные агентства «Автостат» на 1 января нынешнего года, в 2017-м показатель составлял 288 штук. То есть обеспеченность россиян «железными конями» выросла на 1,7 процента.
Лидируют Карелия (353 автомобиля), Псковская (351), Калужская (351), Московская (350), Калининградская (348), Рязанская (333), Орловская (332), Мурманская (330), Тверская (329) области и Ханты-Мансийский автономный округ (327).
Выше общероссийского уровня обеспеченность автомобилями в 38 регионах. В том числе в обеих столицах: в Санкт-Петербурге — 317, в Москве — 297 штук.
Самый низкий показатель в России — 137 машин на тысячу жителей зафиксирован в Чечне. В Ингушетии и Дагестане он равен 151 и 178 штукам соответственно. Низкой уровень обеспеченности автомобилями также в Тыве (189), Карачаево-Черкессии (199), Бурятии (205), Якутии (211), Кабардино-Балкарии (223), Чувашии (225), Алтае (228), Марий-Эл (228), Ивановской области (236), Калмыкии (236) и Хабаровском крае (237).
Интересант: последние новости
Количество погибших в прошлом году в ДТП детей ГИБДД сравнила с численностью учащихся среднеобразовательной школы ДТП с автобусом в Тверской области: погибших паломников уже двое В Петербурге хранилище покрышек оставило десятки автолюбителей без летней «обуви»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
«АвтоВАЗ» стал прибыльным
Bosch возрождает дизельные двигатели
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение