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Эксперты посчитали, сколько автомобилей приходится на 1000 россиян
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Эксперты посчитали, сколько автомобилей приходится на 1000 россиян 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В среднем по состоянию на начало 2018 года на 1000 россиян приходится 293 машины. При этом в Карелии и еще 38 регионах этот показатель выше среднего. Так, например, в Карелии насчитывается 353 авто на 1000 жителей, в Псковской и Калужской области по 351 шт., а в Подмосковье 350 шт.
Примечательно, что ни Москва, ни Санкт-Петербург не входят в топ-15 регионов по обеспеченности, отмечает агентство «Автостат». Однако показатели двух столиц все же выше средних — 297 и 317 автомобилей на 1000 горожан соответственно.
Наименьшее количество машина на 1000 жителей в Чечне (137 шт.), Ингушетии (151 шт.) и Дагестане (178 шт.).
Согласно прошлогодним данным, на 1000 россиян приходилось 288 легковых машин.
Фото: Moscow-live.ru
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