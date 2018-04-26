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«Пролетел и кувыркался долго»: в аварии в Уйме погиб человек
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«Пролетел и кувыркался долго»: в аварии в Уйме погиб человек 

29.ru 46 минут назад
Фото: 29.ru
ДТП произошло в районе 15 часов недалеко от фермы в Уйме. Автомобиль марки «Фольксваген Поло» двигался со стороны Малых Корел. По словам свидетелей происшествия, водитель вел машину на большой скорости, что и стало, скорее всего, причиной.
В салоне машины было два человека. В итоге машину отнесло в кусты, она сильно покорёжена. Один из находившихся в машине погиб на месте.
— Мы ехали буквально через несколько минут после. Авария жёсткая. Пролетел и кувыркался долго. Двигатель нашли в 20–25 метрах от авто. Один труп, второй — в скорой, выносили его вместе с врачами, — рассказал свидетель аварии Игорь Шварц.
Обстоятельства и причины аварии уточняются.
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