«Пролетел и кувыркался долго»: в аварии в Уйме погиб человек

ДТП произошло в районе 15 часов недалеко от фермы в Уйме. Автомобиль марки « Фольксваген Поло» двигался со стороны Малых Корел. По словам свидетелей происшествия, водитель вел машину на большой скорости, что и стало, скорее всего, причиной.

В салоне машины было два человека. В итоге машину отнесло в кусты, она сильно покорёжена. Один из находившихся в машине погиб на месте.

— Мы ехали буквально через несколько минут после. Авария жёсткая. Пролетел и кувыркался долго. Двигатель нашли в 20–25 метрах от авто. Один труп, второй — в скорой, выносили его вместе с врачами, — рассказал свидетель аварии Игорь Шварц.

Обстоятельства и причины аварии уточняются.