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Автомобиль наехал на пешехода в Петрозаводске, а тот пошел дальше
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Автомобиль наехал на пешехода в Петрозаводске, а тот пошел дальше 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Водитель спустя минуту также покинул место происшествия.
Инцидент произошел сегодня в 11:42 на улице Мерецкова в Петрозаводске и попал в объектив камеры наблюдения компании «Сампо».
На кадрах видно, как легковой автомобиль наехал на пешехода, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. После инцидента пешеход продолжил движение, слегка прихрамывая. Водитель же припарковался у обочины, несколько секунд подумал, после чего также уехал с места ДТП, что категорически запрещено Правилами дорожного движения.
По материалам: ptzgovorit.ru
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