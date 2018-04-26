Автомобиль наехал на пешехода в Петрозаводске, а тот пошел дальше 

Водитель спустя минуту также покинул место происшествия.
Инцидент произошел сегодня в 11:42 на улице Мерецкова в Петрозаводске и попал в объектив камеры наблюдения компании «Сампо».
На кадрах видно, как легковой автомобиль наехал на пешехода, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. После инцидента пешеход продолжил движение, слегка прихрамывая. Водитель же припарковался у обочины, несколько секунд подумал, после чего также уехал с места ДТП, что категорически запрещено Правилами дорожного движения.
По материалам: ptzgovorit.ru