Ещё
В Бразилии девушки рухнули с моста во время селфи
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Бразилии девушки рухнули с моста во время селфи 

Газета.Ru 2 часа назад
В Бразилии три девушки пострадали, делая селфи на мосту через реку в штате Пиауи, сообщает The Sun.
Уточняется, что 22-летняя женщина и две девушки 15 и 16 лет зашли на мост, чтобы сфотографироваться. через несколько секунд после того, как они сделали селфи, часть моста, на которой они стояли, провалилась.
Женщины упали с высоты 10 метров и получили несколько переломов. Они были госпитализированы.
В полиции рассказали, что мост проходит через реку Каис и используется как железная дорога, хотя в течение нескольких лет находится в аварийном состоянии.
В апреле 2017 года в США женщина выжила после падения с моста в Северной Калифорнии при попытке сделать селфи. Она упала с высоты 80 м с моста Форестхилл, недалеко от Сакраменто, одного из самых высоких в США.
Газета.Ru: последние новости
На Леоновском шоссе в Балашихе сгорел автобус На дорогах Балашихи с начала года произошло более 12 аварий из‑за нарушений правил обгона Более 10 детей погибли в Индии при столкновении школьного автобуса с поездом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
Bosch возрождает дизельные двигатели1
«АвтоВАЗ» стал прибыльным2
Пьяным водителям придумали новое наказание
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение