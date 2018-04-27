Названы самые автомобилизованные регионы России

Специалисты изучили уровень автомобилизации российских регионов по состоянию на 1 января 2018 года. Результаты исследования опубликовало аналитическое агентство «Автостат».

В начале текущего года на каждую 1 000 россиян в среднем по стране приходилось всего 292 легковых автомобиля. Наиболее автомобилизованным регионом страны оказалась Карелия — в этой республике на каждую тысячу человек приходится 353 легковушки. За ней следуют Псковская и Калужская области — по 351 авто на тысячу жителей. Подмосковье оказалось на четвёртой строчке с показателем 350 штук.

В число обеспеченных автомобилями (по российским меркам) вошли 38 регионов, в их числе Санкт-Петербург (317 шт.) и Москва (297 шт.). Отстающими от общероссийского рейтинга стали республики Северного Кавказа: в Чечне на 1 000 жителей приходится 137 машин, в Ингушетии и Дагестане — 151 и 178 единиц соответственно. В Тыве и Карачаево-Черкессии число машин на 1 000 жителей не дотягивает до 200 — 189 и 199 шт. соответственно.

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