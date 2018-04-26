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Tesla протаранил спортзал после того, как водитель нажала на тормоза
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Tesla протаранил спортзал после того, как водитель нажала на тормоза 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
По информации ABC Action News, авария произошла в городе Лутц, штат Флорида, в воскресенье. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль пробил стену фитнес-центра, въехав в пустую карате-студию, после чего снес вторую стену и попал в тренажерный зал.
В настоящее время полиция изучает аварию, в которой, по счастливой случайности, обошлось без пострадавших. Женщина же объяснила произошедшее как «неожиданное ненамеренное ускорение».
Инцидент прокомментировали и в самой Tesla. В интервью Jalopnik представитель компании заявил, что производитель «исследует диагностические логи машины в каждом случае, когда водитель говорит о „внезапном“ и „неожиданном“ ускорении, и в каждом случае диагностика показывает, что автомобиль функционирует согласно своей конструкции».
"Несчастные случаи, происходящие из-за «неверного применения педалей», когда водитель по ошибке жмет на педаль акселератора, происходят со всеми типами автомобилей, не только с Tesla, — добавил он. — Такие педали в наших машинах оснащены двумя дополнительными сенсорами, которые ясно показывают, когда на педаль оказывает физическое давление, например, нога водителя".
Полиция пока не предъявила обвинения автомобилистке.
Напомним, в начале апреля сообщалось о смертельном ДТП с участием Tesla Model X в Калифорнии. Тогда электрический кроссовер врезался в отбойник и загорелся.
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