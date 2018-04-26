Tesla протаранил спортзал после того, как водитель нажала на тормоза

По информации ABC Action News, авария произошла в городе Лутц, штат Флорида, в воскресенье. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль пробил стену фитнес-центра, въехав в пустую карате-студию, после чего снес вторую стену и попал в тренажерный зал.

В настоящее время полиция изучает аварию, в которой, по счастливой случайности, обошлось без пострадавших. Женщина же объяснила произошедшее как «неожиданное ненамеренное ускорение».

Инцидент прокомментировали и в самой Tesla . В интервью Jalopnik представитель компании заявил, что производитель «исследует диагностические логи машины в каждом случае, когда водитель говорит о „внезапном“ и „неожиданном“ ускорении, и в каждом случае диагностика показывает, что автомобиль функционирует согласно своей конструкции».

"Несчастные случаи, происходящие из-за «неверного применения педалей», когда водитель по ошибке жмет на педаль акселератора, происходят со всеми типами автомобилей, не только с Tesla, — добавил он. — Такие педали в наших машинах оснащены двумя дополнительными сенсорами, которые ясно показывают, когда на педаль оказывает физическое давление, например, нога водителя".

Полиция пока не предъявила обвинения автомобилистке.