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Видео: Парковка фуры закончилась взрывом
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Видео: Парковка фуры закончилась взрывом 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
В этом видео необычная драматургия: первую половину ролика ты наблюдаешь за парковкой фуры, ожидая, что сейчас произойдет что-то плохое или необычное. К примеру, водитель заденет припаркованный рядом грузовик или, напротив, покажет класс виртуозной парковки.
Плохое действительно происходит, однако предугадать его сложно: кабина стоящей рядом фуры буквально взрывается изнутри, выворачиваясь наизнанку. Что произошло — сказать сложно. Одна из наиболее правдоподобных версий заключается в том, что в кабине взорвался газовый баллон, на котором часто готовят водители фур. Сам водитель, кажется, не пострадал: в конце видео он обходит машину и оценивает последствия.
А парковавшаяся фура просто уезжает восвояси. «Ну его», — подумал водитель.
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