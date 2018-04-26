Видео: Парковка фуры закончилась взрывом

В этом видео необычная драматургия: первую половину ролика ты наблюдаешь за парковкой фуры, ожидая, что сейчас произойдет что-то плохое или необычное. К примеру, водитель заденет припаркованный рядом грузовик или, напротив, покажет класс виртуозной парковки.

Плохое действительно происходит, однако предугадать его сложно: кабина стоящей рядом фуры буквально взрывается изнутри, выворачиваясь наизнанку. Что произошло — сказать сложно. Одна из наиболее правдоподобных версий заключается в том, что в кабине взорвался газовый баллон, на котором часто готовят водители фур. Сам водитель, кажется, не пострадал: в конце видео он обходит машину и оценивает последствия.

А парковавшаяся фура просто уезжает восвояси. «Ну его», — подумал водитель.