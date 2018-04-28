«Автостат»: Каждая четвертая проданная машина в Москве в январе-марте относится к корейской марке

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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