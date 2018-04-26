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«Автостат»: На 1 тыс. жителей Москвы в начале года приходилось 297 легковых автомобилей
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«Автостат»: На 1 тыс. жителей Москвы в начале года приходилось 297 легковых автомобилей 

Агентство «Москва» 1 час назад
На 1 тыс. жителей Москвы на 1 января 2018 г. приходилось 297 легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат» обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составила 293 единицы на 1 тыс. жителей (по состоянию на 1 января 2018 г.). В зависимости от региона данный показатель заметно отличается. Всего же в стране насчитывается 38 регионов, обеспеченность автомобилями в которых выше общероссийского уровня. Среди них — Санкт-Петербург (317 штук) и Москва (297 штук)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Карелии отмечена наибольшая обеспеченность автомобилями в стране — 353 единицы на 1 тыс. человек. Также в числе наиболее «автомобилизированных» субъектов РФ оказались Псковская и Калужская области (по 351 единиц) и Подмосковье (350 машин).
«Из тех субъектов РФ, у которых обеспеченность автомобилями ниже, чем в среднем по стране, выделяются республики Северного Кавказа. Например, в Чечне — самый низкий показатель в России — 137 машин на 1 тыс. жителей. В Ингушетии и Дагестане он равен 151 и 178 штукам соответственно. Кроме них, не дотягивают до 200 единиц результаты Тывы (189 штук) и Карачаево-Черкессии (199 штук)», — отметили в пресс-службе.
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