«Автостат»: На 1 тыс. жителей Москвы в начале года приходилось 297 легковых автомобилей

На 1 тыс. жителей Москвы на 1 января 2018 г. приходилось 297 легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат» обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составила 293 единицы на 1 тыс. жителей (по состоянию на 1 января 2018 г.). В зависимости от региона данный показатель заметно отличается. Всего же в стране насчитывается 38 регионов, обеспеченность автомобилями в которых выше общероссийского уровня. Среди них — Санкт-Петербург (317 штук) и Москва (297 штук)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Карелии отмечена наибольшая обеспеченность автомобилями в стране — 353 единицы на 1 тыс. человек. Также в числе наиболее «автомобилизированных» субъектов РФ оказались Псковская и Калужская области (по 351 единиц) и Подмосковье (350 машин).

«Из тех субъектов РФ, у которых обеспеченность автомобилями ниже, чем в среднем по стране, выделяются республики Северного Кавказа. Например, в Чечне — самый низкий показатель в России — 137 машин на 1 тыс. жителей. В Ингушетии и Дагестане он равен 151 и 178 штукам соответственно. Кроме них, не дотягивают до 200 единиц результаты Тывы (189 штук) и Карачаево-Черкессии (199 штук)», — отметили в пресс-службе.