27-летний виновник жуткой аварии в Сунском районе арестован: по вине мужчины погибли пять человек

Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на ГИБДД по Кировской области.

В отношении жителя Оричевского района возбудили уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальный срок наказания по статье — 9 лет лишения свободы.

Оказалось, что это первый случай, когда мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Предполагаемый виновник был лишен прав за пьяное вождение в мае 2016 года. Водительское удостоверение ему вернули в конце 2017 года», — сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.

О пагубных привычках рассказали и знакомые мужчины. Именно любовь к спиртному стала причиной его развода с первой супругой:

«Илья работал на пилораме. В первом браке у него родился сын. Начал пить, семья распалась. Потом нашел другую девушку, 24 апреля исполнился год его второму сыну».

Напомним, предполагаемый виновник и его приятель отделались в аварии лишь ушибами. Им рекомендовали амбулаторное лечение.

После того, как в больнице медосвидетельствование подтвердило состояние опьянения, было принято решение об административном аресте.

Напомним, 20 апреля 2018 года в Сунском районе при столкновении Volkswagen Passat и ВАЗ-2114 погибли пять человек, ехавшие в отечественном авто. Это 35-летний водитель и четыре пассажира ВАЗа : три женщины, 62, 63 и 35 лет и 15-летний подросток.

Фото — progorod43.ru