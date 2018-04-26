На Спартановке светофор показал автомобилистам сразу все цвета

Красным, желтым и зеленым цветом начал одновременно сигнализировать сегодня светофор на перекрестке улиц Николая Отрады и Мясникова в Тракторозаводском районе Волгограда. В результате движение на одном из самых напряженных перекрестков района сразу резко осложнилось.

— Эта ситуация длится вторую неделю, я подавал заявку, обещали отремонтировать, но пока результата нет, — сообщил один из местных жителей.

В светофорной службе Волгограда пояснили V1.ru , что сообщение о неисправности на этом перекрестк поступило сегодня впервые.

— Если бы светофор был неисправен столько времени, там уже произошли бы десятки аварий, — считают в службе, — на место выехала ремонтная бригада.