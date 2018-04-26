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На Спартановке светофор показал автомобилистам сразу все цвета
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На Спартановке светофор показал автомобилистам сразу все цвета 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Красным, желтым и зеленым цветом начал одновременно сигнализировать сегодня светофор на перекрестке улиц Николая Отрады и Мясникова в Тракторозаводском районе Волгограда. В результате движение на одном из самых напряженных перекрестков района сразу резко осложнилось.
— Эта ситуация длится вторую неделю, я подавал заявку, обещали отремонтировать, но пока результата нет, — сообщил один из местных жителей.
В светофорной службе Волгограда пояснили V1.ru, что сообщение о неисправности на этом перекрестк поступило сегодня впервые.
— Если бы светофор был неисправен столько времени, там уже произошли бы десятки аварий, — считают в службе, — на место выехала ремонтная бригада.
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