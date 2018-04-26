Владимиров: «СтавропольАвто» стоит выпускать автомобили в более широком ценовом сегменте

СТАВРОПОЛЬ, 26 апреля. / ТАСС /. Крупные компании рассматривают возможность сотрудничества с первым автосборочным заводом Ставропольского края «СтавропольАвто». Для предприятия такое сотрудничество выгодно расширением ценового сегмента выпускаемых моделей, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров во время «прямой линии» с жителями края.

Завод в городе Михайловске начал тестовый выпуск автомобилей в 2017 году, в 2018 году состоялся коммерческий запуск предприятия. На данный момент завод выпустил более 1,3 тыс. внедорожников " Great Wall Hover ".

"Машины не дешевые, думаю что сегмент не совсем наш — одна машина стоит порядка 1,5 млн рублей… Есть очень большая заинтересованность [в сотрудничестве] у компании " Hyundai ". Очень хотелось бы ценовой сегмент [выпускаемых заводом автомобилей] пошире — от 300 тыс. рублей до 800 тыс. рублей", — отметил Владимиров.

Как ранее сообщало краевое министерство энергетики, промышленности и связи, завод «СтавропольАвто» оснащен оборудованием, позволяющим в короткие сроки переориентироваться на выпуск новый моделей автомобилей. По планам завод будет выпускать порядка 20 моделей и модификаций машин, мощность конвейера — 100 тыс. автомобилей в год. На заводе в данный момент работают порядка 800 человек.