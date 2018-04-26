Водитель Toyota не рассчитал габариты Hyundai и устроил ДТП 

Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, машины двигались по улице Писарева со стороны Мичурина в сторону улицы Красина.
«Hyundai двигался во втором ряду, Toyota в третьем. При перестроении Toyota не рассчитала габариты автомобиля и зацепила Hyundai», — сообщает «Автоспас».
По информации аварийных комиссаров, водитель Hyundai отказался признавать свою вину.
Порой участниками ДТП становятся не только легковые машины, но и общественный транспорт. Сегодня НГС писал о столкновении троллейбуса и Subaru Forester. По данным аварийных комиссаров, в аварии никто не пострадал.