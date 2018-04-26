Водитель Toyota не рассчитал габариты Hyundai и устроил ДТП

Сегодня вечером в столкновении сошлись автомобили Hyundai Toyota Corolla.

Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, машины двигались по улице Писарева со стороны Мичурина в сторону улицы Красина.

«Hyundai двигался во втором ряду, Toyota в третьем. При перестроении Toyota не рассчитала габариты автомобиля и зацепила Hyundai», — сообщает «Автоспас».

По информации аварийных комиссаров, водитель Hyundai отказался признавать свою вину.