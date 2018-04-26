Думал отделаться штрафом: в Ишиме мать сбитой на «зебре» школьницы добилась компенсации с виновника ДТП

Житель деревни Зырянка, сбивший в прошлой весной в Ишиме 12-летнюю девочку, выплатит ей 75 тысяч рублей за причиненный вред. Как пояснили в прокуратуре , мужчина не заметил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу, и совершил наезд. В результате ДТП девочка отделалась легкими травмами и сильным испугом. А сам водитель поначалу был просто оштрафован на 2,5 тысячи рублей. Но с таким решением оказалась не согласна мать школьницы. И потребовала с автомобилиста компенсацию за моральный вред.

— Спустя несколько месяцев мать пострадавшей обратилась в Ишимский городской суд с иском о взыскании морального вреда. Затем суд взыскал с виновника аварии в пользу школьницы 75 тысяч рублей. Но водитель подал жалобу в Тюменский областной суд, в которой просил снизить размер взысканной суммы. Тем не менее судебная коллегия по гражданским делам на основании заключения отказала ответчику в удовлетворении его жалобы. Сейчас же решение Ишимского городского суда вступило в законную силу, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.