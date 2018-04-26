Ещё
Думал отделаться штрафом: в Ишиме мать сбитой на «зебре» школьницы добилась компенсации с виновника ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Думал отделаться штрафом: в Ишиме мать сбитой на «зебре» школьницы добилась компенсации с виновника ДТП 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Житель деревни Зырянка, сбивший в прошлой весной в Ишиме 12-летнюю девочку, выплатит ей 75 тысяч рублей за причиненный вред. Как пояснили в прокуратуре, мужчина не заметил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу, и совершил наезд. В результате ДТП девочка отделалась легкими травмами и сильным испугом. А сам водитель поначалу был просто оштрафован на 2,5 тысячи рублей. Но с таким решением оказалась не согласна мать школьницы. И потребовала с автомобилиста компенсацию за моральный вред.
— Спустя несколько месяцев мать пострадавшей обратилась в Ишимский городской суд с иском о взыскании морального вреда. Затем суд взыскал с виновника аварии в пользу школьницы 75 тысяч рублей. Но водитель подал жалобу в Тюменский областной суд, в которой просил снизить размер взысканной суммы. Тем не менее судебная коллегия по гражданским делам на основании заключения отказала ответчику в удовлетворении его жалобы. Сейчас же решение Ишимского городского суда вступило в законную силу, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Кстати, по информации ГИБДД, с начала этого года в Тюменской области под колеса автомобилей попали уже 13 детей. Такой статистикой всерьез обеспокоены сотрудники ведомства и поэтому теперь усилила контроль за соблюдением водителями правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.
72.ru: последние новости
За пару часов судебные приставы и ГИБДД остановили около 200 тюменцев, накопивших нешуточные долги В ишимском лесу водитель квадроцикла погиб в попытке заехать на горку Тюменские инспекторы ДПС довезли в больницу мужчину, которому отрезало пальцы циркулярной пилой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
Bosch возрождает дизельные двигатели1
«АвтоВАЗ» стал прибыльным2
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение