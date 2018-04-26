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Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку
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Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В российском законодательстве обнаружился пробел, благодаря которому скрывшиеся с места аварии пьяные водители избегают серьезного наказания. Конституционный предложил ввести за такой побег уголовную ответственность.
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