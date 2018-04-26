Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку

В российском законодательстве обнаружился пробел, благодаря которому скрывшиеся с места аварии пьяные водители избегают серьезного наказания. Конституционный предложил ввести за такой побег уголовную ответственность.