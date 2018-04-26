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Как пешеходов в Тбилиси научили переходить улицу по подземному переходу
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Как пешеходов в Тбилиси научили переходить улицу по подземному переходу 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Поворот с площади Свободы на улицу Леонидзе — одно из оживленных мест в самом центре Тбилиси, тут всегда много людей и машин. Смотрите на видео очевидца, как полиции удалось решить проблему с пешеходами, которые переходили эту дорогу в неположенном месте
До недавнего времени, лавируя среди автомобилей и часто создавая аварийные ситуации, в этом месте постоянно переходили дорогу пешеходы, несмотря на находящийся рядом подземный переход. Часть жителей Тбилиси жаловалась на то, что подземный переход грязный, до него еще надо идти, а перебежать дорогу куда проще. Но теперь подземный переход отмыли и очистили, установили там новое освещение, а вдоль опасного участка дороги поставили железные барьеры, чтобы создать препятствие на пути потенциальных пешеходов-нарушителей. Теперь в этом месте гораздо реже возникают заторы и пробки из автомобилей.
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