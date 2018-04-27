При ДТП с участием шести машин в Тольятти пострадал ребенок 

Напомним, ДТП произошло 26 апреля примерно в 16:50. По предварительным данным полицейских, 37-летний водитель автомобиля Chevrolet ехал по ул. Ботанической со стороны ул. Дзержинского в направлении Южного шоссе и в пути следования столкнулся с автомобилями: Lada, «Газель», Volkswagen, Renault и Lexus, остановившимися перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора.
В результате происшедшего пострадал водитель Chevrolet, который после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение, и его 12-летний пассажир — он госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.
Сотрудники ГИБДД напоминают участникам движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывают быть более внимательными на дороге.