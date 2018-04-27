При ДТП с участием шести машин в Тольятти пострадал ребенок

Renault и Напомним, ДТП произошло 26 апреля примерно в 16:50. По предварительным данным полицейских, 37-летний водитель автомобиля Chevrolet ехал по ул. Ботанической со стороны ул. Дзержинского в направлении Южного шоссе и в пути следования столкнулся с автомобилями: Lada , «Газель», Volkswagen Lexus , остановившимися перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшедшего пострадал водитель Chevrolet, который после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение, и его 12-летний пассажир — он госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.