В Тольятти на Южном шоссе произошло ДТП с участием шести автомобилей

На место происшествия выезжали четыре сотрудника МЧС . Проводились аварийно-спасательные работы. Данных о пострадавших нет. Тем временем в соцсетях очевидцы рассказали, что ДТП произошло в районе пересечения Южного шоссе и ул. Ботаническая. Судя по фотографиям, перед перекрестком догнали друг друга и столкнулись «паровозиком» пять машин: четыре легковые и фургон «Газель». Так же в аварию оказался втянут автомобиль Lada Largus в кузову «фургон», который после столкновения остановился слева — рядом с вереницей столкнувшихся машин. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.