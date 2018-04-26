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В Тольятти на Южном шоссе произошло ДТП с участием шести автомобилей
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В Тольятти на Южном шоссе произошло ДТП с участием шести автомобилей 

Волга Ньюс 1 час назад
На место происшествия выезжали четыре сотрудника МЧС. Проводились аварийно-спасательные работы. Данных о пострадавших нет.
Тем временем в соцсетях очевидцы рассказали, что ДТП произошло в районе пересечения Южного шоссе и ул. Ботаническая.
Судя по фотографиям, перед перекрестком догнали друг друга и столкнулись «паровозиком» пять машин: четыре легковые и фургон «Газель». Так же в аварию оказался втянут автомобиль Lada Largus в кузову «фургон», который после столкновения остановился слева — рядом с вереницей столкнувшихся машин. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.
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