В Тольятти произошло ДТП с участием шести автомобилей

По данным чрезвычайной службы в аварию попали шесть автомобилей.

На место происшествия выезжали четыре сотрудника МЧС . Проводились аварийно-спасательные работы. Данных о пострадавших нет.

Тем временем в соцсетях очевидцы сообщают, что ДТП произошло в районе пересечения Южного шоссе и ул. Ботаническая.

Судя по фотографиям, перед перекрестком догнали друг друга и столкнулись «паровозиком» пять машин: четыре легковушки и фургон «Газель». Также был задет Lada Largus , который после столкновения остановился слева от вереницы столкнувшихся машин.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.