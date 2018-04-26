В Тольятти произошло ДТП с участием шести автомобилей 

По данным чрезвычайной службы в аварию попали шесть автомобилей.
На место происшествия выезжали четыре сотрудника МЧС. Проводились аварийно-спасательные работы. Данных о пострадавших нет.
Тем временем в соцсетях очевидцы сообщают, что ДТП произошло в районе пересечения Южного шоссе и ул. Ботаническая.
Судя по фотографиям, перед перекрестком догнали друг друга и столкнулись «паровозиком» пять машин: четыре легковушки и фургон «Газель». Также был задет Lada Largus, который после столкновения остановился слева от вереницы столкнувшихся машин.
Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.