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В Тольятти произошло ДТП с участием шести автомобилей
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В Тольятти произошло ДТП с участием шести автомобилей 

Волга Ньюс 56 минут назад
По данным чрезвычайной службы в аварию попали шесть автомобилей.
На место происшествия выезжали четыре сотрудника МЧС. Проводились аварийно-спасательные работы. Данных о пострадавших нет.
Тем временем в соцсетях очевидцы сообщают, что ДТП произошло в районе пересечения Южного шоссе и ул. Ботаническая.
Судя по фотографиям, перед перекрестком догнали друг друга и столкнулись «паровозиком» пять машин: четыре легковушки и фургон «Газель». Также был задет Lada Largus, который после столкновения остановился слева от вереницы столкнувшихся машин.
Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.
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