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От Euro NCAP Nissan Leaf получил наивысшую оценку за краш-тест
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От Euro NCAP Nissan Leaf получил наивысшую оценку за краш-тест 

Car.ru 48 минут назад
Фото: Car.ru
Euro NCAP с начала текущего года ввели новые тесты, электрокар Nissan Leaf прошел все тесты с наивысшей оценкой в пять звезд из пяти.
При проведении тестов автомобиль проверялся на безопасность пассажиров и водителя, оценка за данный критерий составила 86% из 100 возможных, обеспечение безопасности оценили в 71%, безопасность пешеходов составила также 71%. Автоматическое электронное торможение является обязательным в автомобиле, в противном случае авто не может получить наивысший балл.
Nissan Leaf провел такой тест впервые и включил в него критерий распознавания велосипедистов и пешеходов при условии плохой видимости и срабатывания автоматического торможения. Электрокар справился с распознаванием на отлично.
Развитие автомобильной отрасли по выпуску электромобилей не стоит на месте, а развивается практически у всех автопроизводителей и не исключено что в ближайшем будущем они вытеснят большую часть автомобилей с российских дорого со своими усовершенствованиями.
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