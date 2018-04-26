От Euro NCAP Nissan Leaf получил наивысшую оценку за краш-тест

Euro NCAP с начала текущего года ввели новые тесты, электрокар Nissan Leaf прошел все тесты с наивысшей оценкой в пять звезд из пяти.

При проведении тестов автомобиль проверялся на безопасность пассажиров и водителя, оценка за данный критерий составила 86% из 100 возможных, обеспечение безопасности оценили в 71%, безопасность пешеходов составила также 71%. Автоматическое электронное торможение является обязательным в автомобиле, в противном случае авто не может получить наивысший балл.

Nissan Leaf провел такой тест впервые и включил в него критерий распознавания велосипедистов и пешеходов при условии плохой видимости и срабатывания автоматического торможения. Электрокар справился с распознаванием на отлично.

Развитие автомобильной отрасли по выпуску электромобилей не стоит на месте, а развивается практически у всех автопроизводителей и не исключено что в ближайшем будущем они вытеснят большую часть автомобилей с российских дорого со своими усовершенствованиями.