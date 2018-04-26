СК РФ займётся делом «пермского пьяного мальчика» 

Центральный аппарат Следственного комитет РФ займётся так называемым делом «пермского пьяного мальчика». Как стало известно Ura.ru, решение о расследовании в Москве резонансной истории принято после встречи потерпевшего жителя Перми Николая Скорнякова с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.
Летом 2014 года в аварии погиб 22-летний сын Скорнякова Евгений, и его чуть не признали виновным в ДТП. Хотя все указывало на то, что юноша находился на пассажирском сиденье, а оставшийся в живых водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Государственные эксперты предположили, что молодые люди при столкновении могли поменяться местами. В случае доказательства вины водителя, ему грозило до семи лет лишения свободы. Эта ситуация заинтересовала члена Совета Федерации РФ Алексея Пушкова и депутатов Госдумы. После ряда телесюжетов пермское управление Следственного комитета забрало уголовное дело у полиции. Были назначены новые экспертизы, которые должны пройти в Москве.
ДТП, в котором погиб Евгений Скорняков, называют пермской версией дела «пьяного мальчика» — печально известной истории гибели в подмосковном ДТП шестилетнего Алексея Шимко. Судмедэксперт тогда обнаружил в крови ребенка практически смертельную дозу алкоголя. После того как дело взял на контроль СК РФ, выяснилось, что мальчик в момент смерти был совершенно трезв. Виновной в ДТП признали водителя Ольгу Алисову. 18 апреля суд подмосковной Балашихи отказался отсрочить исполнения приговора, пока ее 10-летняя дочь не достигнет 14-летнего возраста. Алисова проведет 3 года в колонии-поселении. Также она должна выплатить 2,5 млн руб. моральной компенсации родителям ребёнка.