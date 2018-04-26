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Минздрав Подмосковья: «Скорая помощь» прибыла к умирающему ребенку в Домодедово за восемь минут
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Минздрав Подмосковья: «Скорая помощь» прибыла к умирающему ребенку в Домодедово за восемь минут 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
Бригада «скорой помощи» прибыла в расположенный в Домодедово теннисный клуб, где стало плохо ребенку, в течение восьми минут после вызова. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
«Специалисты службы «скорой помощи» были на месте через восемь минут после поступления вызова. Работала одна бригада «скорой помощи» и бригада центра медицины катастроф. Медики провели реанимационные мероприятия, но помочь мальчику уже не было возможности», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее пресс-служба ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области сообщила, что в одном из фитнес-центров Домодедово после тренировки умер 10-летний мальчик. По данному факту проводится проверка.
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