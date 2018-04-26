Минздрав Подмосковья: «Скорая помощь» прибыла к умирающему ребенку в Домодедово за восемь минут

Бригада «скорой помощи» прибыла в расположенный в Домодедово теннисный клуб, где стало плохо ребенку, в течение восьми минут после вызова. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«Специалисты службы «скорой помощи» были на месте через восемь минут после поступления вызова. Работала одна бригада «скорой помощи» и бригада центра медицины катастроф. Медики провели реанимационные мероприятия, но помочь мальчику уже не было возможности», — подчеркнули в пресс-службе.