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В Тольятти в ДТП с 6 машинами пострадал 13-летний мальчик
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В Тольятти в ДТП с 6 машинами пострадал 13-летний мальчик 

63.ru 15 минут назад
Фото: 63.ru
В четверг, 26 апреля, в Тольятти произошло крупное ДТП. Около 16:50 на пересечении улицы Ботанической и Южного шоссе столкнулись 6 автомобилей.
— 37-летний водитель Chevrolet ехал от улицы Дзержинского в сторону Южного шоссе. На перекрестке мужчина врезался в стоявшие на красный свет автовобили Lada Largus, «Газель», Lexus, Renault и Volkswagen, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной информации, водитель не успел вовремя затормозить.
В результате аварии пострадали два человека. Водителю Chevrolet оказали первую помощь, а его пассажира, 13-летнего мальчика, отправили в больницу.
Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными на дороге.
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