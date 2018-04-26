В Тольятти в ДТП с 6 машинами пострадал 13-летний мальчик

В четверг, 26 апреля, в Тольятти произошло крупное ДТП. Около 16:50 на пересечении улицы Ботанической и Южного шоссе столкнулись 6 автомобилей.

По предварительной информации, водитель не успел вовремя затормозить.

В результате аварии пострадали два человека. Водителю Chevrolet оказали первую помощь, а его пассажира, 13-летнего мальчика, отправили в больницу.