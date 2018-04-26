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В Волгограде в аварии пострадал байкер
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В Волгограде в аварии пострадал байкер 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Краснооктябрьском районе Волгограда из-за падения на мотоцикле пострадал байкер.
— Скорее всего, на остановке «Дворец спорта» столкнулись два байкера — машин, которые могли бы не заметить водителя, рядом не было, — рассказала очевидец Анна Ястребова. — Пострадавший мужчина лежит на спине и звонит кому-то по телефону.
На месте работают полицейские и врачи скорой помощи. По словам очевидцев, на подмогу своему коллеге приехали сразу несколько байкеров. V1.ru уточняет подробности вечерней аварии.
В выходные жертвами аварии стали водители двух скутеров. Проезжая с Нулевой Продольной в сторону улицы Комсомольской, молодой мужчина и девушка попали под колеса поворачивающей налево Mazda. Оба мотоциклиста попали в больницу с травмами.
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