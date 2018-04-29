12 человек пострадали в аварии с маршруткой в Чебоксарах

В Чебоксарах случилось ДТП с участием общественного транспорта. Легковушка вылетела на встречку через разделительную полосу и врезалась в автобус, сообщает телеканал «360».

"По всей видимости, водитель Nissan Sunny двигался со стороны «Богданки» с большой скоростью. Он не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с маршруткой. В праворульной иномарке зажало водителя, он находился в тяжелом состоянии", — заявили очевидцы.

Травмы в ДТП получили водитель и пассажир легкового автомобиля. В автобусе находились 12 человек. По разным сведениям, среди них тоже есть как минимум шестеро пострадавших.

На месте происшествия работают медики и правоохранители. Обстоятельства аварии уточняются. Местные СМИ пишут о 12 пострадавших. Информация уточняется.