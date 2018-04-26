Пьяный нижегородец угнал машину в Дивеевском районе 

В Дивеевском районе по подозрению в угоне автомобиля задержан ранее судимый 35-летний местный житель.
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.
По версии следствия, мужчина угнал транспортное средство отечественного производства, припаркованное на улице Лесной в поселке Сатис.
Хозяйка автомашины, обнаружив ее пропажу, обратилась в полицию. Полицейскими установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем взлома дверного замка, незаконно проник в автомобиль, после чего скрылся на нем с места преступления.
Автомобиль возвращён владелице.