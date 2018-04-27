В посёлке Мурино 1,5 человек остались без электричества 

В результате аварии обесточены десять трансформаторных подстанций, расположенных в Западном микрорайоне Мурино.
26 апреля, около 18 часов при проведении работ на распределительной трансформаторной подстанции повреждены два ввода подстанции.
Данные подстанции обеспечивают электроснабжение строящихся жилых комплексов, а также нескольких многоквартирных жилых домах (МКД), сданных в декабре 2017 года в п. Мурино и п. Бугры.
Объединенными бригадами ОЭК проводятся работы по устранению аварии. Ориентировочное время восстановления — утро 27 апреля.
Глава администрации Гаркавый В. Ф. находится на месте аварии.