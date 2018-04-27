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В ДТП под Тосно из-за бензовоза погиб водитель
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В ДТП под Тосно из-за бензовоза погиб водитель 

Ivyborg.ru 36 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Авария произошла на дороге «Ульяновка — Отрадное». Об этом сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По предварительным данным УГИБДД, на 8 км трассы у бензовоза загорелось колесо, водитель остановился и частично съехал на обочину. Двигавшаяся в попутном направлении маршрутка ПАЗ объезжала грузовик и в условиях сильной задымленности частично заехала на встречную полосу, где врезалась в «Хендай Соната», сообщили в Госавтоинспекции. Находившийся за рулём легкового автомобиля мужчина получил смертельные травмы.
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