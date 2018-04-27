В ДТП под Тосно из-за бензовоза погиб водитель

Авария произошла на дороге «Ульяновка — Отрадное». Об этом сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным УГИБДД, на 8 км трассы у бензовоза загорелось колесо, водитель остановился и частично съехал на обочину. Двигавшаяся в попутном направлении маршрутка ПАЗ объезжала грузовик и в условиях сильной задымленности частично заехала на встречную полосу, где врезалась в «Хендай Соната», сообщили в Госавтоинспекции. Находившийся за рулём легкового автомобиля мужчина получил смертельные травмы.