2108, 2141, 31029… Как расшифровать индексы отечественных автомобилей?

Восемь цифр в названии автомобиля ГАЗ-31105-551 — это номер телефона или цена? Раньше так шутили некоторые посетители автомобильных выставок… На самом деле индексы отечественных машин создавались по строгой системе, хотя и здесь не обходилось без исключений.

Впервые единую систему обозначения автомобилей, выпускаемых советскими заводами, ввели в 1945 году. Она была довольно простой: имя машины состояло из аббревиатуры названия предприятия (ГАЗ, ЗИЛ , МЗМА/АЗЛК, УАЗ ЛиАЗ и так далее) и порядкового номера модели, выбранного из выделяемого для каждой марки диапазона чисел.

Например, Горьковскому автозаводу выделили номера 1–99 (ГАЗ-14, ГАЗ-66), Московском заводу малолитражных автомобилей — дали индексы 400-449 (Москвич-412), ЗАЗу и ЛуАЗу — 965-974 (ЗАЗ-965, ЛуАЗ-967). Иначе говоря, понять по названию модели что-то кроме места производства было невозможно.

В в 1966 году в Советском Союзе начал действовать стандарт ОН 025270-66 «Классификация и система обозначения автомобильного подвижного состава». Отныне индексы содержали гораздо больше информации.

В общем случае они четырёхзначные, причём начинать их расшифровывать логичнее со второй цифры, которая отвечает за тип транспортного средства: например, единица обозначает легковой автомобиль, а двойка — автобус. Первая же цифра обозначает класс транспортного средства. Для легковых автомобилей он определяется по рабочему объёму двигателя, для грузовиков — по полной массе машины, а для автобусов — по длине кузова.

Расшифровка первого знака в автомобильных индексах Цифра Легковые автомобили:рабочий объём двигателя, л Грузовые автомобили:полная масса, тонн Автобусы:длина, м 1 до 1,2 до 1,2 — 2 1,2–1,8 1,2–2 до 5,0 3 1,8–3,5 2–8 6,0–7,5 4 более 3,5 8–14 8,0–9,5 5 — 14–20 10,5–12,0 6 — 20–40 более 18,0 7 — более 40 — Расшифровка второго знака в автомобильных индексах Цифра Тип транспортного средства 1 легковой автомобиль 2 автобус 3 грузовой автомобиль общего назначения 4 седельный тягач 5 самосвал 6 цистерна 7 фургон 8 — 9 специальный автомобиль

Например, к первому классу «легковушек» относились «Ока» ВАЗ-1111 и «Таврия» ЗАЗ-1102, ко второму — большинство ВАЗов и «Москвичей». В третий класс попадали «Волги», а в четвёртый — представительские седаны и лимузины ЗИЛ.

Третья и четвёртая цифры в индексе обозначали порядковый номер модели данного производителя. Следующие символы были необязательны и использовались для указания модификации, варианта исполнения или комплектации.

И здесь не обходилось без множества отступлений. Бывало, обозначения новым моделям давались по старой системе (так поступил ГАЗ со своей «Волгой» ГАЗ-24). Иногда индекс присваивался по новой системе, но с нарушением стандарта. Взять, например, «Бычок» ЗИЛ-5301. Конечно, в арсенале завода были тяжёлые модели, но компактный грузовик со своей максимально допустимой массой в 6950 кг на пятый класс ну никак не тянул. Что интересно, прототип «Бычка» 1992 года щеголял верным обозначением ЗИЛ-3301М. Ну а откуда взялась эта пятёрка, мы теперь, наверное, уже не узнаем. Видимо, поставили по привычке с прошлых моделей.

Была похожая история случилась и у АвтоВАЗа с «Калиной». Спору нет, машина вышла довольно компактной внешне, особенно в варианте с кузовом хэтчбек. Да только в производство в конце 2004 года она пошла с хорошо известным, надёжным и неприхотливым, но довольно большим 1,6-литровым двигателем, который делал индексы 1117, 1118 и 1119 несостоятельными. В начало просилась двойка, что и было исправлено с выходом второго поколения «Калины», получившей индексы 2192 и 2194.

Сейчас мы можем наблюдать закат эпохи той самой отраслевой нормали: новые модели ГАЗа, АвтоВАЗа и других заводов лишаются привычного обозначения (у «Весты» это произошло прямо в процессе разработки, ведь начиналась она под индексом ВАЗ-2180). Продолжают использовать старую систему наименований УАЗ, а также производители грузовиков и автобусов.