В Стрельне автомобилист устроил ДТП с мотоциклом 

В Петродворцовом районе произошло серьезное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в котором, по предварительной информации, виноват водитель авто, передают «Невские новости».
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, авария произошла на Фронтовой улице в 20:50: водитель автомобиля (56 лет) "Volkswagen Caravelle" выполнял разворот и, нарушая ПДД, не пропустил мотоциклиста 1982 года рождения, двигавшегося на мотоцикле "Honda" по встречной полосе. Несоблюдение ПДД водителем автомобиля послужило причиной аварии, в результате которой водитель мотоцикла госпитализирован в тяжёлом состоянии.
По факту аварии проводится проверка.