В Стрельне автомобилист устроил ДТП с мотоциклом

В Петродворцовом районе произошло серьезное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в котором, по предварительной информации, виноват водитель авто, передают «Невские новости».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД , авария произошла на Фронтовой улице в 20:50: водитель автомобиля (56 лет) " Volkswagen Caravelle " выполнял разворот и, нарушая ПДД, не пропустил мотоциклиста 1982 года рождения, двигавшегося на мотоцикле " Honda " по встречной полосе. Несоблюдение ПДД водителем автомобиля послужило причиной аварии, в результате которой водитель мотоцикла госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По факту аварии проводится проверка.