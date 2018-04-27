Ещё
Групповую перевозку детей в автобусах ограничат
Далее:
Читайте также:
Ещё

Групповую перевозку детей в автобусах ограничат 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
С 27 апреля 27 апреля 2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ, уточняющий сроки запрета на перевозку детей автобусами старше 10 лет.
Запрет на перевозку детей автобусами старше 10 лет должен был вступить в силу с 1 января 2018 года. Ранее его переносили уже несколько раз — на 1 января 2017 года, затем на 1 июля 2017, потом до 1 января 2018 года. С 1 июля 2018 года он будет действовать только на автобусы, маршруты которых пролегают в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для всех остальных регионов этот запрет пока не действует.
Согласно поправкам, вводится запрет на организованную перевозку детей автобусами старше 10 лет на автобусах категории максимальной массой до пяти тонн и имеющих более восьми мест для сидения.
По остальным маршрутам запрет вступит в силу 1 октября 2018 года, 1 апреля 2019 года и 1 октября 2019 года
Парламентская газета: последние новости
Во Владивостоке ребёнок выстрелил себе в голову из оставленного взрослыми пистолета Сбежал с места ДТП? Садись в тюрьму Бидонько предложил лишить преимуществ пьяных водителей, сбежавших с места ДТП
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
Пьяным водителям придумали новое наказание1
Перед «мостом глупости» установили допзнаки
Названы сроки открытия движения по мосту в Крым
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение