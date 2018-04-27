Групповую перевозку детей в автобусах ограничат

С 27 апреля 27 апреля 2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ , уточняющий сроки запрета на перевозку детей автобусами старше 10 лет.

Запрет на перевозку детей автобусами старше 10 лет должен был вступить в силу с 1 января 2018 года. Ранее его переносили уже несколько раз — на 1 января 2017 года, затем на 1 июля 2017, потом до 1 января 2018 года. С 1 июля 2018 года он будет действовать только на автобусы, маршруты которых пролегают в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для всех остальных регионов этот запрет пока не действует.

Согласно поправкам, вводится запрет на организованную перевозку детей автобусами старше 10 лет на автобусах категории максимальной массой до пяти тонн и имеющих более восьми мест для сидения.

По остальным маршрутам запрет вступит в силу 1 октября 2018 года, 1 апреля 2019 года и 1 октября 2019 года