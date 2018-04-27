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Под Ростовом водитель насмерть сбил ребенка и скрылся
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Под Ростовом водитель насмерть сбил ребенка и скрылся 

ТАСС 18 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апреля. /ТАСС/. Полицейские ищут водителя, сбившего насмерть ребенка на трассе Ростов-на— Дону — Азов. Об этом сообщили ТАСС в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.
По данным ведомства, инцидент произошел около 22:10 мск на девятом километре дороги в районе села Кулешовка.
"По предварительной информации, женщина 1986 года рождения с ребенком 2005 года рождения приехали из города Ростова-на-Дону на общественном транспорте, вышли [из автобуса], затем начали перебегать через дорогу, где на них совершил наезд неустановленный автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП ребенок погиб, женщина госпитализирована", — сказал собеседник агентства.
По факту происшествия проводится проверка, полицейские устанавливают личность водителя и марку автомобиля.
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