Под Ростовом водитель насмерть сбил ребенка и скрылся

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апреля. / ТАСС /. Полицейские ищут водителя, сбившего насмерть ребенка на трассе Ростов-на— Дону — Азов. Об этом сообщили ТАСС в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

По данным ведомства, инцидент произошел около 22:10 мск на девятом километре дороги в районе села Кулешовка.

"По предварительной информации, женщина 1986 года рождения с ребенком 2005 года рождения приехали из города Ростова-на-Дону на общественном транспорте, вышли [из автобуса], затем начали перебегать через дорогу, где на них совершил наезд неустановленный автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП ребенок погиб, женщина госпитализирована", — сказал собеседник агентства.

По факту происшествия проводится проверка, полицейские устанавливают личность водителя и марку автомобиля.