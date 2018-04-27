Ещё
Администрация Приморского края объявила аукцион на покупку 10 автомобилей за 1,5 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Администрация Приморского края объявила аукцион на покупку 10 автомобилей за 1,5 млн рублей 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Аукцион на покупку 10 новых автомобилей за 15 миллионов рублей объявила администрация Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
Электронные торги на новые автомобили для чиновников пройдут в середине мая. Согласно условиям контракта, автомобили должны полностью соответствовать всем указанным характеристикам, а именно это должны быть переднеприводные седаны черного цвета, не позже ноября 2017 года выпуска, с бензиновым двигатиелем, объем двигателя — 1.98 куб. см, кроме того, машины должны быть оснащены шестиступенчатой автоматической коробкой передач или вариатором.
Стоит отметить, что согласно этим характеристикам можно приобрести такие модели авто, как Toyota Camry и Mazda6, Kia Optima, Kia Cerato, Huyndai Elantra, Ford Mondeo.
Primpress: последние новости
Приморцы застыдили водителя Suzuki Escudo Школьник едва не погиб под колесами автобуса в Приморье В отношении нарушителя ПДД в Приморье стражи порядка применили табельное оружие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
Пьяным водителям придумали новое наказание1
Перед «мостом глупости» установили допзнаки
Названы сроки открытия движения по мосту в Крым
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение