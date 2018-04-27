Администрация Приморского края объявила аукцион на покупку 10 автомобилей за 1,5 млн рублей 

Аукцион на покупку 10 новых автомобилей за 15 миллионов рублей объявила администрация Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
Электронные торги на новые автомобили для чиновников пройдут в середине мая. Согласно условиям контракта, автомобили должны полностью соответствовать всем указанным характеристикам, а именно это должны быть переднеприводные седаны черного цвета, не позже ноября 2017 года выпуска, с бензиновым двигатиелем, объем двигателя — 1.98 куб. см, кроме того, машины должны быть оснащены шестиступенчатой автоматической коробкой передач или вариатором.
Стоит отметить, что согласно этим характеристикам можно приобрести такие модели авто, как Toyota Camry и Mazda6, Kia Optima, Kia Cerato, Huyndai Elantra, Ford Mondeo.