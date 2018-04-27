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СМИ: более 20 легковых и грузовых автомобилей столкнулись на трассе в Мексике
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СМИ: более 20 легковых и грузовых автомобилей столкнулись на трассе в Мексике 

ТАСС 23 минуты назад
МЕХИКО, 27 апреля. /ТАСС/. ДТП с участием более 20 легковых автомобилей и грузовиков произошло в четверг на одной из трасс в штате Веракрус на юго-востоке Мексики. Об этом сообщила газета Universal.
По данным издания, столкновение случилось в условиях плохой видимости, при этом никто не пострадал. Согласно предварительной версии, к ДТП привело несоблюдение правил дорожного движения водителем тяжелой грузовой машины. На фотографиях с места происшествия видно, что несколько попавших в аварию автомобилей получили серьезные повреждения.
Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств инцидента.
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