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В автомастерской Владивостока разукомплектовали машину клиента
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В автомастерской Владивостока разукомплектовали машину клиента 

Primpress 13 минут назад
Фото: Primpress
В полицию с сообщением о краже и порче имущества обратился владелец дорого автомобиля. Мужчина сообщил, что в одном из автосервисов он оставил свою машину для ремонта, но не ожидал, чем все это закончится, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Когда он пришел за свои авто, то обнаружил, что от него остался только кузов и колеса. Двигатель, бампер, оптика и другие комплектующие просто отсутствовали. Также на машине имелись явные повреждения, что указывает на участие в аварии.
Выяснить у работников мастерской, что же случилось с машиной, мужчине не удалось. Владелец автосервиса не отвечал на звонки, а его местонахождение никто не знал.
Тогда горожанин сообщил о происшествии в полицию и попросил привлечь к ответственности директора мастерской.
По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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