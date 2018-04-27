В автомастерской Владивостока разукомплектовали машину клиента

В полицию с сообщением о краже и порче имущества обратился владелец дорого автомобиля. Мужчина сообщил, что в одном из автосервисов он оставил свою машину для ремонта, но не ожидал, чем все это закончится, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Когда он пришел за свои авто, то обнаружил, что от него остался только кузов и колеса. Двигатель, бампер, оптика и другие комплектующие просто отсутствовали. Также на машине имелись явные повреждения, что указывает на участие в аварии.

Выяснить у работников мастерской, что же случилось с машиной, мужчине не удалось. Владелец автосервиса не отвечал на звонки, а его местонахождение никто не знал.

Тогда горожанин сообщил о происшествии в полицию и попросил привлечь к ответственности директора мастерской.

По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.