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В Новосибирске в аварии погиб водитель «Honda Civic»
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В Новосибирске в аварии погиб водитель «Honda Civic» 

АиФ-Новосибирск 51 минуту назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Ночью 27 апреля 35-летний новосибирец управлял автомобилем «Honda Civic» и двигался по улице Волочаевской. По дороге у дома №136 мужчина наехал на припаркованный автомобиль «Nissan Diesel».
Водитель автомобиля «Honda Civic» от полученных травм скончался на месте, а его пассажирка, 35-летняя жительница Новосибирска, не пострадала. Как установили инспекторы ГИБДД, 35-летний мужчина, находившийся за рулем «Honda Civic», был лишен права управления транспортным средством, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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