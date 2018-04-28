В Новосибирске в аварии погиб водитель «Honda Civic» 

Ночью 27 апреля 35-летний новосибирец управлял автомобилем «Honda Civic» и двигался по улице Волочаевской. По дороге у дома №136 мужчина наехал на припаркованный автомобиль «Nissan Diesel».
Водитель автомобиля «Honda Civic» от полученных травм скончался на месте, а его пассажирка, 35-летняя жительница Новосибирска, не пострадала. Как установили инспекторы ГИБДД, 35-летний мужчина, находившийся за рулем «Honda Civic», был лишен права управления транспортным средством, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.