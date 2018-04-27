Антирекорд года установили дороги Новосибирска

В рейтинге центра «За безопасность российских дорог» вошли 50 регионов с населением свыше одного миллиона человек. В расчете учитывались: количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий, число раненых и погибших в ДТП из-за плохих дорог, протяженность автодорог и размер автопарка.

Возглавляет рейтинг второй год подряд Томская область. В «зеленую зону» с удовлетворительной дорожной безопасностью попали Москва, Удмуртия, Тюменская, Тамбовская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Липецкая, Ивановская и Калужская области. В Москве и Тюмени за год число аварий сократилось почти вдвое.

В «желтой зоне» территорий с недостаточной безопасностью антирекорд установил Новосибирск, потеряв за год 26 позиций (в прошлом году занимал третью строчку). Число ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий выросло в столице Сибири почти в три раза, притом, что в регионе действует программа «Безопасные и качественные дороги» с бюджетом в 1,036 млрд рублей.

«В январе 2018 года контрольно-счетная палата Новосибирска заявила о нарушениях при расходах бюджета на ремонт дорог», — говорится в сообщении МОЦ «За безопасность российских дорог».